Ганус назвал условие сокращения срока отстранения России от международных соревнований

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился мнением о ситуации с отстранением России от международных соревнований на четыре года из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Ганус призвал провести расследование, что позволит снять претензии с российской стороны.
«Выход из допингового кризиса, который может быть обусловлен негативным решением CAS, будет возможен, если будет проведено детальное расследование и даны ответы на вопросы, поставленные исполкомом ВАДА. Отстранение на четыре года — не обязательный срок. Если расследование будет проведено раньше и ответы на вопросы получены раньше, комитет по соответствию может дать рекомендацию на исполком ВАДА по сокращению срока.
Мы заинтересованы в том, чтобы установить причины. Три Олимпиады попадают в этот период, не говоря о других соревнованиях. 2019 год — один из самых тяжёлых. Формально не было выполнено условие по передаче баз данных до 31 декабря, и я уже в 2 часа ночи 1 января получил заявление iNADO о том, что РУСАДА должна лишиться статуса соответствия», — цитирует Гануса РИА «Новости».
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