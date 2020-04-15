Дональд Трамп: мы должны вернуть наш спорт, я устал смотреть бейсбол 14-летней давности
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения в страну профессионального спорта. Он намерен обсудить прекращение паузы с комиссарами владельцев основных лиг Северной Америки.
«Наш спорт надо вернуть. Я устал смотреть бейсбол, которому 14 лет. Мы с нетерпением ждём возможности пообщаться с лидерами отрасли, чтобы узнать, как восстановить то, что недавно было крупнейшей экономикой в мире», — заявил Трамп во время выступления перед журналистами в Белом доме.
Американские спортивные лиги прервали соревнования из-за пандемии коронавируса. Первой пострадавшей стала Национальная баскетбольная ассоциация, её матчи отменили после того, как COVID-19 обнаружили у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера.
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