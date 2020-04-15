Чемпион мира Карлсен проиграл 16-летнему иранцу в финале шахматного онлайн-турнира
Чемпион мира по шахматам из Норвегии Магнус Карлсен сенсационно проиграл в финале онлайн- турнира Banter Blitz Cup 16-летнему иранцу Алирезу Фируджу — 7,5:8,5.
«Стоит отдать должно Алирезу — он невероятно силён», — заявил Карлсен после проигрыша.
Вместе с титулом чемпиона Фируджа стал обладателем внушительного денежного приза — юному иранцу был выписан чек на $ 14 тыс.
Ранее стал известен состав другого онлайн-турнира, который организовывает Карлсен. Одним из участников стал россиянин Ян Непомнящий. В течение 16 дней шахматисты будут бороться за призовой фонд в размере $ 250 тыс., победитель получит $ 70 тыс. Интересно, что победитель Banter Blitz Cup Фируджа тоже получит приглашение на соревнования.
Читайте также
- 15 апреля 2020
-
22:05
-
21:19
-
19:31
-
18:51
-
18:33
-
16:50
-
16:40
-
16:18
-
16:09
-
15:58
-
15:43
-
15:32
-
14:50
-
14:34
-
14:19
-
14:07
-
13:50
-
13:17
-
11:39
-
10:52
-
10:35
-
09:40
-
08:30
-
07:40
-
06:20
-
00:54
- 14 апреля 2020
-
23:46
-
23:10
-
22:22
-
21:52
-
21:35
-
20:38
-
20:38
-
19:17
-
18:47
Партнерский контент