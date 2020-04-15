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Чемпион мира Карлсен проиграл 16-летнему иранцу в финале шахматного онлайн-турнира

Чемпион мира Карлсен проиграл 16-летнему иранцу в финале шахматного онлайн-турнира
Другие / Шахматы 0

Чемпион мира по шахматам из Норвегии Магнус Карлсен сенсационно проиграл в финале онлайн- турнира Banter Blitz Cup 16-летнему иранцу Алирезу Фируджу — 7,5:8,5.

«Стоит отдать должно Алирезу — он невероятно силён», — заявил Карлсен после проигрыша.

Вместе с титулом чемпиона Фируджа стал обладателем внушительного денежного приза — юному иранцу был выписан чек на $ 14 тыс.

Ранее стал известен состав другого онлайн-турнира, который организовывает Карлсен. Одним из участников стал россиянин Ян Непомнящий. В течение 16 дней шахматисты будут бороться за призовой фонд в размере $ 250 тыс., победитель получит $ 70 тыс. Интересно, что победитель Banter Blitz Cup Фируджа тоже получит приглашение на соревнования.

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