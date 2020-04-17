Конькобежки Сохрякова и Чернова, застрявшие на Бали, вернулись в Россию

Российские конькобежки Елена Сохрякова и Анна Чернова, которые ранее застряли на Бали, вернулись в Россию из Индонезии. Об этом рассказала сама Сохрякова.
Ранее Минспорт РФ сообщал о необходимости эвакуации из-за рубежа российских спортсменов. В частности, речь шла о представителях сборных Калужской и Ивановской областей по конькобежному спорту, которые находились в Индонезии.
«Всё хорошо, только прилетели в Москву», — приводит слова Сохряковой ТАСС.
Также она сообщила, что спортсменки прибыли на базу «Озеро Круглое» для прохождения карантина в 14 дней.
Спортсменки некоторое время не могли покинуть Бали ввиду отсутствия нужных авиарейсов, что было обусловлено риском распространения коронавирусной инфекции. Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 145 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 547 тыс.
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