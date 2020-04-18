Победитель «Тур де Франс» валлиец Томас собрал более £ 300 тыс. врачам

Валлийский велогонщик Герейнт Томас стал инициатором благотворительной акции. Спортсмен, ставший победителем «Тур де Франс» в 2018 году, собрал более £ 300 тыс. для Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).
Для привлечения внимания к сборам Томас устраивал «заезды» в собственном гараже. В течение трёх дней он проезжал по 12 часов каждый день. Велогонщик вёл трансляцию в Интернете, и во время стрима пользователи могли делать пожертвования. Спортсмену удалось собрать внушительную сумму, о чём он сообщил в «Твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» Томаса.
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции в мире в массовом порядке переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 154 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось около 580 тыс. человек.
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