Тренер Марии Ласицкене: для нас Олимпиада — как мечта

Тренер Геннадий Габрилян, который является наставником российской легкоатлетки Марии Ласицкене, рассказал, как ему удаётся сохранять в ученице мотивацию, учитывая, что ни у одного российского легкоатлета нет никакой уверенности в отношении грядущих Олимпийских игр.

«Тут вот какая штука происходит: когда я готовил Машу к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, думал, что проблемой может стать недостаточность каких-то качеств, недостаточность моей собственной работы как тренера, что я не смогу подготовить спортсменку к борьбе за подиум, дать ей то, что необходимо для победы. Но мне и в голову не приходило, что препятствием может оказаться произошедшее с российской лёгкой атлетикой в целом, что мы вообще не будем иметь возможности поехать на Игры. На самом деле Мария была на 100% готова идти на золотую медаль — прыгнула за месяц до Олимпиады на 2 метра. При том, что испанка Рут Бейтиа выиграла с результатом 197 см.

Говорите, то же самое может произойти через год в Токио? Азартом это, конечно, не назовёшь, но, знаете, как в погоне бывает: вот ещё, ещё, ещё чуть-чуть… Мы столько лет шли к этой цели, а теперь всё бросить? Нет, ни в коем случае. Всё ведь совсем рядом, нужно просто быть готовым, не сдаваться. Для нас Олимпиада — как мечта. И что самое главное, с её отдалением силы не иссякают, а, вопреки всему, прибавляются», — приводит слова Габриляна RT.

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