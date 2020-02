Американские эксперты признали российских легкоатлетов лучшими. Без шуток!

Январский выпуск одного из самых авторитетных изданий в мире лёгкой атлетики американского журнала Track&Field посвящён рейтингам спортсменов за последние 10 лет. И сводным рейтингам, и по дисциплинам. Лучшими в прыжках в высоту и в барьерном спринте стали россияне Мария Ласицкене и Сергей Шубенков. Но в сводный рейтинг попала только Ласицкене с припиской, что подняться выше без выполнения одного условия ей нереально.

Непобедимая и бесправная. Ласицкене ставит рекорды, пока её не пускают на турниры Трёхкратная чемпионка мира может пропустить вторую Олимпиаду подряд! И с соперницами соревнуется только заочно.

Лучшие за 10 лет

В рейтинге за декаду учитывались результаты на крупнейших турнирах, победные серии, стабильность выступлений, мировые рекорды, место в рейтинге по итогам года. В общем, были взяты максимальные статистические срезы.

Мария Ласицкене с огромным отрывом стала лучшей прыгуньей в высоту за последние 10 лет. На её счету три титула чемпионки мира, четыре победы в «Бриллиантовой лиге», титулы на крупнейших зимних турнирах, победная серия из 45 турниров подряд с 2016 по 2018 год. Практически непобедимая спортсменка, выигравшая все главные старты, в которых участвовала.

Сергей Шубенков признан лучшим в барьерном спринте – выше олимпийских чемпионов американца Ариеса Меррита и ямайца Омара Маклеода. Редакция, объясняя свой выбор, отметила, что за 10 лет не было ни одного барьериста на 110 м, который выступал бы столь же стабильно, как Шубенков. На каждом из четырёх чемпионатов мира он становился призёром, завоевав золото, два серебра и бронзу.

Но не лучшие из лучших

Других россиян на первых строчках рейтингов по дисциплинам нет.

А если взять список лучших из лучших по всем дисциплинам лёгкой атлетики за тот же период, то непобедимая Мария Ласицкене среди женщин занимает в нём только девятое место. С припиской, которая объясняет, почему именно: «Lack of any Olympic credentials made it difficult for her to rate higher than 9».

То есть нет олимпийских достижений, нет и места выше девятого. И никого не интересует, по каким причинам Ласицкене не выступила на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и может пропустить Игры в Токио. Только сухая статистика, в которой нет места эмоциям, а есть исключительно результаты.

В топ-10 легкоатлетов-мужчин за последнюю декаду россиян нет. А напротив Шубенкова та же самая приписка – нет достижений на Олимпийских играх. Даже американцы намекают: ну пустите вы уже хотя бы самых сильных русских на Олимпиаду хотя бы в нейтральном статусе, иначе просто неинтересно будет.

Если бы этот вопрос находился в компетенции редакции Track&Field, он давно был бы решён. Но принимать решение будут совсем другие люди.

Легенд обидели?

В рейтингах американского журнала учитываются все нюансы.

Например, олимпийские чемпионы в спортивной ходьбе и прыжках в высоту Анна Чичерова и Елена Лашманова не имели возможности выступать на международных стартах из-за дисквалификации и отсутствия нейтрального статуса, но в своих дисциплинах они занимают вторые места с учётом тех достижений, которые не аннулированы. Так же как включены в рейтинг Иван Ухов, Екатерина Конева, Екатерина Поистогова, Татьяна Лысенко.

Россиянку Ласицкене отказываются признать лучшей в мире. И правильно делают! Хватит уже про дискриминацию россиян! Маша – нереально крутая, но ей не стать лучшей без мирового рекорда.

Но так получилось, что самых заслуженных легкоатлетов всё же обидели.

Елена Исинбаева – легенда. Лучшая в истории женских прыжков с шестом. Рекордсменка мира. Спортсменка, которая пережила тяжёлые поражения, возвращалась и вновь побеждала. Так вот, в рейтинге за десятилетие – не в сводном, а только в прыжках с шестом – она оказалась лишь на четвёртом месте.

Хотя за указанный период она выиграла летний и зимний чемпионаты мира, завоевала олимпийскую бронзу в Лондоне и установила два мировых рекорда – на открытых стадионах и в залах. Кто внёс в больший вклад, если судить только по статистическим показателям? Дженнифер Сур, Катерина Стефаниди и Сэнди Моррис.

А вот Усэйн Болт в борьбе за звание лучшего легкоатлета десятилетия проиграл Давиду Рудише. Спринтер, который правил своими коронными дисциплинами железной рукой (или ногой, что точнее), на которого собирались стадионы и который не проиграл ни одного старта на Олимпийских играх, оказался вторым в сводном рейтинге. Впрочем, кенийский мастер бега на 800 м – достойный соперник.

Цифры не врут, наверное.