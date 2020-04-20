ВФЛА сформировала комиссию по восстановлению членства в World Athletics

Всероссийская федерация лёгкой атлетики сформировала комиссию по восстановлению членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Завтра, 21 апреля, информация о составе комиссии будет направлена в World Athletics, которая со своей стороны должна будет определить для работы в сотрудничестве с комиссией на территории России двух международных экспертов, сообщается на официальном сайте ВФЛА.

В состав комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, которую возглавил президент ВФЛА Евгений Юрченко, вошли представители Минспорта РФ, Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства, комиссии спортсменов ВФЛА.

Министерство спорта в комиссии будет представлять заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, ОКР — директор по спорту — руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин и заведующий сектором по взаимодействию с общероссийскими спортивными федерациями Валерий Куваев, РУСАДА — генеральный директор Юрий Ганус и заместитель главы агентства Маргарита Пахноцкая, комиссию спортсменов ВФЛА — член МОК, двукратная олимпийская чемпионка в прыжке с шестом Елена Исинбаева, многократная чемпионка России в барьерном спринте Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов (спринт) Дженнифер Акиниймика. В состав комиссии также вошла советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова.

Напомним, что 12 марта совет World Athletics принял решение возобновить процесс восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics и обязал ВФЛА создать соответствующую комиссию.