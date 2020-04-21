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Глава ФШР: привлечение к Кубку наций Каспарова — заслуга Дворковича

Глава ФШР: привлечение к Кубку наций Каспарова — заслуга Дворковича
Другие / Шахматы 0

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал о начале сотрудничества организации с 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым. 57-летний гроссмейстер выступит в качестве капитана сборной на Кубке наций, который пройдёт 5-10 мая.

«Привлечение к сотрудничеству Гарри Каспарова — это заслуга президента FIDE Аркадия Дворковича. Каспаров решил попробовать себя в качестве капитана сборной Европы, у него есть такие амбиции. Мы надеемся, что его участие, как и Владимира Крамника, привлечёт ещё большее внимание любителей шахмат всего мира к онлайн-турниру Кубок наций.

Проведение онлайн-турнира Кубок наций — это наше решение консолидировать весь мир в непростое время самоизоляции. И турнир будет приурочен к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Мы надеемся порадовать любителей шахмат хорошей игрой и достойным выступлением нашей команды», — цитирует Филатова «Р-Спорт».

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