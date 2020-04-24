Сильченко: пока нет соревнований, работаю грузчиком. Надо на что-то кормить семью

Призёр чемпионата мира в хайдайвинге Артём Сильченко рассказал, что в связи с отменой соревнований и потерей зарплаты в сборной России во время пандемии коронавируса пошёл работать грузчиком. Крупные соревнования в хайдайвинге возобновятся не раньше августа.



«Пока работаю грузчиком. Почему нет? Нет плохих работ. Эта работа требует физических усилий. Надо на что-то кормить семью. Форму поддерживаю как могу, но всё это совмещаю с работой. Тяжёлые времена требуют тяжёлых решений. Меня сняли с зарплаты в сборной России, а семья должна как-то жить, и я должен работать.



Не обращался ли за помощью в федерацию? Чтобы разгружать помогли? Я спокойно к этому отношусь, правда. Ну сняли с зарплаты и сняли, не жалуюсь. В прошлом году я не показал хороший результат. Знаю правила, это спорт, всё по-честному. Я знаю, что сейчас всем тяжело, есть те, кому гораздо тяжелее, чем мне. Я общаюсь с прыгунами со всего мира — у всех трудные времена. Я хотя бы дома, с детьми, а есть случаи, когда жена в одной стране с ребёнком, а отец в другой. Вроде рядышком, но видеться пока не могут. Самое главное, что я с семьёй, а спорт… Он вернётся, мы вернёмся. Всем тяжело, не только тебе одному, хотя всё непросто. Пока занимаюсь тем, чем должен заниматься мужчина — работаю, чтобы прокормить семью», — сказал Сильченко в интервью «Р-Спорт».

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