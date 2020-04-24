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Елена Исинбаева рассказала, что хотела стать моделью

Елена Исинбаева рассказала, что хотела стать моделью
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала, что стала бы моделью в случае неудачи в спорте.

«Я писала ранее, если бы не получилось в спорте, то хотела бы стать фотомоделью!
Очень люблю камеру, а камера, как мне кажется, любит меня...» — написала Исинбаева, опубликовав на своей странице в «Инстаграме» черно-белое фото в платье с декольте.

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «инстаграме».

18 августа 2016 года была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), также входит в комиссию спортсменов ВФЛА.

37-летняя Исинбаева замужем за метателем копья Никитой Петиновым. Пара воспитывает двух детей – пятилетнюю Еву и двухлетнего Добрыню.

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