Шубенков вошёл в антидопинговый комитет ВФЛА, который возглавил Безуглов

Состоялось первое заседание антидопингового комитета Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает пресс-служба организации. Возглавил его вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов, который является также главой медицинской комиссии федерации. Помимо Безуглова, в состав комитета вошли: профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгений Ачкасов; доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, член Research Quality Association (международная организация по аудиту клинических исследований) Олег Талибов; член президиума ВФЛА, президент федерации лёгкой атлетики Костромской области Камран Бабаев; чемпион мира, многократный призёр чемпионатов мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков.

На первом заседании комитета в режиме видеоконференцсвязи были разработаны рекомендации об усилении образовательной работы в сфере антидопинга и предложен ряд мер, создающих условия для снижения количества нарушений антидопинговых правил среди тренеров и спортсменов.