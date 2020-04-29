#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с гимнасткой Яной Кудрявцевой — в 19:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.

Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 29 апреля, начало — в 19:00 мск.

К нам в виртуальные гости придёт российская гимнастка Яна Кудрявцева. С ней пообщается Майя Ямайская. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Кудрявцевой на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

22-летняя Кудрявцева — серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), пятикратная чемпионка Европы (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), четырёхкратная чемпионка I Европейских игр. Самая юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики.