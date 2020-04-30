«Ваша лучшая фотография, Маргарита». Подписчики оценили нежное фото чемпионки ОИ Мамун

Российская гимнастка Маргарита Мамун показала в «Инстаграме» стильную чёрно-белую фотографию, которая понравилась подписчикам. Вот какие комментарии оставили её подписчики к соответствующему посту.

«Ваша лучшая фотография, Маргарита».

«Обалденное фото! Красавица! Тут должен быть падающий в обморок смайлик».

«Сейчас нет таких гимнасток, как ты, Саша Солдатова уйдёт — и всё, конец».

«На мой взгляд, самая воспитанная олимпийская чемпионка среди гимнасток. Именно Вы сломали мне стереотип о том, что на таком уровне только высокомерные гимнастки. Гимнасток много классных, но с таким воспитанием — больше не знаю!»

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.

В октябре 2019 года 24-летняя спортсменка родила мальчика, которого назвали Львом. Отец ребёнка — пловец Александр Сухоруков.