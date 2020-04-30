Станислав Поздняков ответил на вопрос, когда в России будет следующая Олимпиада

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предположил, что следующая Олимпиада в России может пройти не раньше 2036 года. Напомним, в 1980 году летние Игры принимала Москва, в 2014-м зимние — Сочи. Пауза составила 34 года.
«Почти половина из этих 34 лет пришлась на период, который был очень сложным для нашей страны. Вряд ли в те годы россияне думали об Олимпийских играх как о насущной необходимости. Хотя в 1998 году Москва провела соревнования, ставшие предшественником нынешней юношеской Олимпиады.
Места проведения Олимпийских игр 2024 и 2028 годов уже определены. Учитывая принцип ротации континентов, с высокой долей вероятности после Азии, Европы и Америки придёт черёд Австралии или Африки. Австралия, насколько мне известно, собирается подавать заявку на проведение Игр-2032. Так что реальная возможность у нас возникает в 2036 году. Это я не беру в расчёт все факторы, которые должны быть учтены. Только в плане оценки перспектив», — сказал Поздняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью со Станиславом Поздняковым доступно на «Чемпионате».
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