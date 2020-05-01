Юрий Ганус — об итогах расследования ВАДА: ничего сверхъестественного не произошло

Генеральный директор российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал информацию о том, что Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) были выявлены манипуляции с данными проб 145 российских спортсменов.
«Это рабочая ситуация, ничего сверхъестественного не произошло. ВАДА закончило обработку тех проблемных кейсов, о которых агентство заявило достаточно давно. Согласно предсказуемой логике, о которой они заявили сразу, данные материалы передаются в международные федерации. Мы также обрабатывали часть материалов. В этом отношении идёт текущая работа, ничего сверхъестественного здесь нет. Сверхъестественное здесь лишь количество дел. С точки зрения процесса всё было изначально так обговорено и идёт ровно так, как должно было идти», — приводит слова Гануса «РИА Новости».
- 1 мая 2020
-
00:18
-
00:06
- 30 апреля 2020
-
22:33
-
22:29
-
20:08
-
19:49
-
18:37
-
18:09
-
16:55
-
16:22
-
15:33
-
15:05
-
14:37
-
12:33
-
10:38
-
09:17
- 29 апреля 2020
-
22:08
-
21:42
-
21:10
-
20:40
-
18:30
-
16:44
-
14:36
-
14:17
-
10:49
-
08:42
-
01:35
-
00:48
- 28 апреля 2020
-
23:36
-
23:13
-
21:58
-
18:17
-
18:05
-
17:56
-
17:56