Юрий Ганус — об итогах расследования ВАДА: ничего сверхъестественного не произошло

Генеральный директор российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал информацию о том, что Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) были выявлены манипуляции с данными проб 145 российских спортсменов.



«Это рабочая ситуация, ничего сверхъестественного не произошло. ВАДА закончило обработку тех проблемных кейсов, о которых агентство заявило достаточно давно. Согласно предсказуемой логике, о которой они заявили сразу, данные материалы передаются в международные федерации. Мы также обрабатывали часть материалов. В этом отношении идёт текущая работа, ничего сверхъестественного здесь нет. Сверхъестественное здесь лишь количество дел. С точки зрения процесса всё было изначально так обговорено и идёт ровно так, как должно было идти», — приводит слова Гануса «РИА Новости».