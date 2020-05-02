В Испании в первый день смягчения карантина тысячи людей вышли на пробежку

2 мая в Испании ослабили карантинные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Местным жителям разрешили совершать пробежки на улицах. Многие испанцы воспользовались этим правом: в Барселоне, Мадриде и других крупных городах на улицы вышли сотни людей. Видео с улиц Барселоны появилось в «твиттере» Pure Latin America.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Испания стала одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Там зафиксировано более 242 тыс. случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончалось почти 25 тыс. Выздоровели 142 тыс. человек.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.