Конькобежка Лаленкова: каток в Крылатском отдан для лечения больных. Мы остались безо льда

Российская конькобежка Евгения Лаленкова, являющаяся призёром чемпионата и Кубка мира, рассказала о тренировках во время карантина.
«Мы провели виртуальный сбор, занимались по двухнедельному плану, который нам выслал тренер. Сейчас у нас неделя ослабленная в плане нагрузок. Дальше пойдём на второй сбор. Практически всё выполняем, но не в тех условиях, в которых бы хотелось. Дома невозможно сделать прыжковую тренировку, которая очень нужна конькобежцам.
Сейчас дети, чьи родители являются профессиональными спортсменами, самые счастливые, потому что так много времени они не могли проводить с нами. У меня ребёнок даже не хочет на улицу. Он смотрит в окно, видит людей, которые гуляют, и спрашивает: «Как же так, разве так можно?» Он прекрасно себя чувствует дома, тренируется со мной.
В ближайшие недели у нас будет ещё один сбор, будем тренироваться два раза в день. Каждый четвёртый день — выходной. Как всё сложится, не знаем. Наш тренер — из Польши, границы ещё долго будут закрыты. Недавно мы получили известие, что каток в Крылатском отдан для лечения больных. К сожалению, мы остались безо льда», — цитирует Лаленкову «Матч ТВ».
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