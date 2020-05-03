Гора из «Игры престолов» поднял штангу весом 501 кг — это новый мировой рекорд

Исландский пауэрлифтер и актёр Хафтор Бьёрнссон, получивший известность после роли Григора Горы Клигана в «Игре престолов», установил рекорд в становой тяге. 31-летний уроженец Рейкьявика поднял штангу весом 501 килограмм.
Из-за пандемии коронавируса Бьёрнссон выполнил подход не на официальных соревнованиях, а в собственном спортивном зале. Событие транслировалось на канале Rogue Fitness в YouTube.
Бьёрнссон, чей рост составляет 206 см, — многократный призёр соревнований за звание самого сильного человека планеты. 31 января 2015 года Бьёрнссон побил тысячелетний рекорд на соревнованиях «Сильнейший викинг мира» в Норвегии, протащив 650-килограммовое 10-метровое бревно на 5 шагов вперёд.
Стоит отметить, что Хафтор начинал спортивную карьеру в баскетболе. В 2015 году Бьёрнссон провёл спарринг с бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.
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