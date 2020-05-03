Российский легкоатлет Иванюк в стиле «кунг-фу» перепрыгнул жену, стоящую в полный рост

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк поделился в "Инстаграме" впечатляющим видео, как перепрыгивает через жену в необычном стиле. Прыжок Илья выполняет вперёд ногами.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Юрий Борзаковский, как вам такой вид спорта — «перепрыгни через жену»? Джамперы, кто сможет повторить?» — подписал ролик спортсмен.
Иванюк — бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в Дохе (Катар). В 2018 году на чемпионате Европы в Берлине (Германия) он также стал третьим. Личный рекорд Ильи в прыжках в высоту — 2,35 метра.
Иванюк, как и большинство спортсменов, пребывает на карантине, введение которого вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в России зарегистрировано 134 678 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 16 639 человек. Зафиксировано 1280 летальных исходов.
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