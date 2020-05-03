Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российский легкоатлет Иванюк в стиле «кунг-фу» перепрыгнул жену, стоящую в полный рост

Российский легкоатлет Иванюк в стиле «кунг-фу» перепрыгнул жену, стоящую в полный рост
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк поделился в "Инстаграме" впечатляющим видео, как перепрыгивает через жену в необычном стиле. Прыжок Илья выполняет вперёд ногами.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Юрий Борзаковский, как вам такой вид спорта — «перепрыгни через жену»? Джамперы, кто сможет повторить?» — подписал ролик спортсмен.

Иванюк — бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в Дохе (Катар). В 2018 году на чемпионате Европы в Берлине (Германия) он также стал третьим. Личный рекорд Ильи в прыжках в высоту — 2,35 метра.

Иванюк, как и большинство спортсменов, пребывает на карантине, введение которого вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в России зарегистрировано 134 678 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 16 639 человек. Зафиксировано 1280 летальных исходов.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020