«Ещё один месяц пролетел!» Маргарита Мамун показала фото голубоглазого сына

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун выложила в «Инстаграм» фотографию сына. Напомним, в октябре 2019 года 24-летняя спортсменка родила мальчика, которого назвали Львом. Отец ребёнка — пловец Александр Сухоруков.

«Ещё один месяц пролетел!» — подписала она фотографию.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Мамун.

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.