Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесён на 2021 год

Чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) перенесён на 2021 год, сообщается на официальном сайте Европейской лиги плавания (LEN).

Сначала первенство планировалось провести с 11 по 24 мая 2020 года, позже из-за пандемии коронавируса чемпионат перенесли на конец августа. Новые даты проведения — с 10 по 23 мая 2021 года.

«Отменяя некоторые соревнования в 2020 году или перенося их на 2021 год, LEN защищает всех причастных и в то же время убеждается, что в 2021 году мы станем ещё сильнее, чем раньше. Мы будем организовывать мероприятия высочайшего уровня, как все к этому привыкли», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что 19-й чемпионат мира по водным видам спорта, который должен был пройти в Фукуоке (Япония) в 2021 году, перенесён на 2022 год.