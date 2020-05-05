Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесён на 2021 год

Чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) перенесён на 2021 год, сообщается на официальном сайте Европейской лиги плавания (LEN).
Сначала первенство планировалось провести с 11 по 24 мая 2020 года, позже из-за пандемии коронавируса чемпионат перенесли на конец августа. Новые даты проведения — с 10 по 23 мая 2021 года.
«Отменяя некоторые соревнования в 2020 году или перенося их на 2021 год, LEN защищает всех причастных и в то же время убеждается, что в 2021 году мы станем ещё сильнее, чем раньше. Мы будем организовывать мероприятия высочайшего уровня, как все к этому привыкли», — сказано в заявлении.
Ранее стало известно, что 19-й чемпионат мира по водным видам спорта, который должен был пройти в Фукуоке (Япония) в 2021 году, перенесён на 2022 год.
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