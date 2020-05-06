Ганус: будем жёстко реагировать на уклонение от тестирования

Глава РУСАДА Юрий Ганус предупредил спортсменов, которые пожелают уклониться от тестирования на допинг, мотивируя это угрозой заражения коронавирусом. Ранее Ганус сообщил, что модель такого тестирования уже готова.

«Стоимость проб увеличивается, и федерации должны дисциплинировать своих спортсменов, потому что многие могут уклоняться от тестирования из-за коронавируса. Федерации должны предоставлять документы спортсменам, почему они не могут быть протестированы. Спортсмены должны будут иметь бумагу и предоставить её. Мы будем жёстко реагировать на уклонение от тестирования.

РУСАДА ведёт сейчас работу в интересах нашей спортивной юрисдикции, и мы просим содействовать нам, чтобы восстановить тестирование в полном объёме. Что касается наших ближайших планов, мы пока не можем сказать, откуда мы начнём тестирование, но оно охватит всю территорию России», — сказал Ганус в ходе пресс-конференции в онлайн-формате.

Также он ответил на вопрос, как должен действовать спортсмен, если он заразился коронавирусом и ему назначают препараты для лечения.

«Спортсмен должен предупредить врача, что он спортсмен. Прежде чем спортсмен возьмёт что-то для лечения, он должен проверить эти препараты.

В нашей базе есть все сертифицированные препараты, которые продаются на территории Российской Федерации. Как только препарат выходит, он вносится в базу. Если сертификация препарата истекает, он выводится из базы», — сказал Ганус.