Глава РУСАДА Ганус: у нас есть модель тестирования на допинг в тяжёлых условиях

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал, что в организации разработали модель для проведения допинг-тестов в условиях пандемии коронавируса.
«У нас есть модель тестирования в тяжёлых условиях. Мы уже отработали эту модель, и у нас есть понимание по пробам, мы их заказали и продолжаем работу. Сейчас мы ждём последние рекомендации ВАДА и будем адаптировать эту систему.
На какое-то время у нас было прервано тестирование, и это объяснимо. Я хочу сейчас обратиться к руководителям федераций. Мы видим, что все начинают выходить на подготовку. Мы просим вас подготовить места для тестирования, чтобы мы смогли осуществить свою работу», — сказал Ганус в ходе пресс-конференции в онлайн-формате.
«Мы остановили взятие проб 28 марта, за март мы выполнили план. За начало года, на текущую дату мы находимся в хорошей золотой середине по тестированию», — добавила замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
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