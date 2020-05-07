В Южную Корею вернулся бейсбол. На трибунах — нарисованные фанаты в масках

В Южной Корее возобновился чемпионат по бейсболу. Зрители официально не были допущены на матчи, так как ограничения из-за угрозы распространения коронавируса продолжают действовать. На части трибун организаторы разместили нарисованных болельщиков в масках, на некоторых — растяжки и плакаты, значительная часть стадиона осталась пустой. Однако отдельные болельщики сумели посмотреть бейсбол из-за ограждений. Впрочем, отсутствие зрителей ничуть не отразилось на эмоциях соскучившихся по игре спортсменов.
Также вновь увидеть соревнования по любимому виду спорта повезло американским болельщикам, которым бейсбол из Южной Кореи показали в прямом эфире. Игры MLB по-прежнему отменены из-за пандемии коронавируса, но могут вернуться ещё в 2020 году. На данный момент соревнования по бейсболу возобновились только в Южной Корее и в Тайване.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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