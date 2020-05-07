Россиянка Зарина второй год подряд стала чемпионкой глобального благотворительного забега

В 104 странах мира состоялся глобальный благотворительный забег Wings for Life World Run, в котором приняло участие 77 103 человека. Не все участники бежали — кто-то шёл или ехал на инвалидной коляске. В результате забега было собрано € 2,8 млн на исследования травм спинного мозга. Россиянка Нина Зарина, бежавшая в Арлингтоне (США), второй год подряд стала глобальной чемпионкой, преодолев 54,23 км. Второе место досталось победительнице 2017 года Доминике Стельмах, пробежавшей на 2,98 км меньше. Майкл Тейлор из Великобритании впервые принимал участие в забеге и сразу стал сильнейшим среди мужчин с результатом 69,92 км.



«Я невероятно горжусь и очень рада, что стала чемпионкой глобального виртуального ультрамарафона. Мне было очень приятно бежать в такой замечательной виртуальной компании ради общей цели», — рассказала Зарина в интервью официальному сайту забега.



Отметим, что участие в забеге приняли в том числе известные спортсмены — к примеру, третья ракетка мира в теннисе австриец Доминик Тим, его соотечественник Марсель Хиршер, завершивший карьеру в горных лыжах вскоре после завоевания двух золотых медалей Олимпиады-2018, и легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн.

Статистические данные Wings for Life World Run