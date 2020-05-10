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Тренер пловца Чупкова: предлагали поехать в Беларусь — там вообще нет карантина

Тренер пловца Чупкова: предлагали поехать в Беларусь — там вообще нет карантина
Другие / Водные виды спорта 0

Тренер российского пловца двукратного чемпиона мира Антона Чупкова Александр Немтырёв рассказал о трудностях, с которыми они столкнулись из-за пандемии коронавируса.

«В тренировочном плане проблемы [из-за длительной паузы] нет, но психологически, когда делаешь такой большой перерыв, бывает очень сложно заставить себя снова что-либо делать. Вроде как надо начинать работать, а неохота заставлять себя вставать, что-то выдумывать и так далее. Но, думаю, Антон всё это переживёт и со всем справится. Не станет, как говорится, ломать подкидную доску и уходить из большого спорта. Он мотивирован достаточно серьёзно.

Найти бассейн и тренироваться, не афишируя это? Даже если такая возможность есть, об этом вам сейчас не расскажет ни один тренер. Нас приглашали в Минск, Илья Шиманович звонил Антону, предлагал ему приехать. У белорусов вообще нет карантина, тренировки идут в нормальном режиме. Но ведь сейчас ни на поезд, ни на самолёт билеты не продают, везде кордоны стоят — на машине тоже не доехать», — цитирует Немтырёва «RT на русском».

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