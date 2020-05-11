В России за сутки коронавирусом заразилось 11 656 человек, отмечено 94 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 11 656 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 221 344 человека, из которых выздоровел 39 801. Зафиксировано ещё 94 летальных исхода. За всё время скончалось 2009 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 6169

Московская область — 1079

Санкт-Петербург — 307

Нижегородская область — 291

Смоленская область — 164

Республика Дагестан — 119

Свердловская область — 108

Калужская область — 98

Краснодарский край — 98

Рязанская область — 96

Саратовская область — 92

Белгородская область — 91

Тамбовская область — 91

Республика Татарстан — 90

Ростовская область — 88

Тульская область — 86

Ивановская область — 85

Ханты-Мансийский АО — 84

Кабардино-Балкарская Республика — 80

Ярославская область — 78

Владимирская область — 77

Челябинская область — 77

Республика Башкортостан — 76

Чувашская Республика — 76

Курская область — 74

Брянская область — 73

Республика Северная Осетия — 72

Новосибирская область — 71

Томская область — 69

Ленинградская область — 66

Самарская область — 66

Орловская область — 64

Ямало-Ненецкий АО — 62

Красноярский край — 58

Воронежская область — 51

Приморский край — 51

Республика Бурятия — 50

Волгоградская область — 49

Оренбургская область — 49

Липецкая область — 48

Республика Ингушетия — 46

Мурманская область — 45

Республика Мордовия — 42

Ульяновская область — 41

Республика Хакасия — 41

Республика Саха (Якутия) — 41

Калининградская область — 40

Забайкальский край — 39

Хабаровский край — 39

Пензенская область — 38

Алтайский край — 38

Ставропольский край — 34

Астраханская область — 33

Архангельская область — 32

Тверская область — 31

Тюменская область — 29

Чеченская Республика — 28

Кировская область — 28

Республика Марий Эл — 25

Иркутская область — 24

Омская область — 23

Республика Коми — 21

Республика Калмыкия — 21

Удмуртская Республика — 19

Кемеровская область — 18

Новгородская область — 17

Республика Адыгея — 17

Костромская область — 15

Псковская область — 15

Республика Карелия — 12

Вологодская область — 12

Карачаево-Черкесская Республика — 12

Республика Тыва — 12

Амурская область — 12

Пермский край — 10

Камчатский край — 8

Курганская область — 6

Еврейская АО — 6

Республика Крым — 4

Севастополь — 4

Республика Алтай — 2

Ненецкий АО — 1

Сахалинская область — 1

Чукотский АО — 1.