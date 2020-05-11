«Всем — нежности». Юлия Ефимова сфотографировалась на берегу океана

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии, снятые на берегу океана. На закате спортсменка накинула на плечи белый ажурный кардиган и надела на голову венок из ярких цветов.
«Всем — нежности», — подписала фото Ефимова.
Фотографии можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «инстаграме».
Россиянка проводит карантин, связанный с пандемией коронавируса, в Лос-Анджелесе и недавно переехала в дом с бассейном.
Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов, у неё 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в десятку лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
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