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Путин поручил Министерству спорта поддержать проект по выявлению сильнейшей нации в мире

Путин поручил Министерству спорта поддержать проект по выявлению сильнейшей нации в мире
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя утвердил перечень поручений кабинету министров. Среди прочего он поручил Министерству спорта России поддержать проект по выявлению сильнейшей нации в мире.

«Минспорту России поддержать инициативу, направленную на реализацию проекта по выявлению сильнейшей нации в мире», — говорится в тексте перечня, опубликованного на сайте президента России.

Ответственным за исполнение поручения является министр спорта РФ Олег Матыцин. Он должен представить доклад по реализации поручения до 1 декабря 2020 года.

Встреча Путина с представителями Крыма и Севастополя состоялась 18 марта 2020 года. На встрече Путин поддержал инициативу стронгмена Михаила Паллера о создании Всемирной богатырской лиги по силовому экстриму с центром в России.

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