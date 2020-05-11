Пловец Абросимов провёл первую в сезоне тренировку на открытой воде

Трёхкратный чемпион Европы на дистанциях 5 и 10 км, серебряный призёр Всемирной летней Универсиады 2011 года на дистанции 10 км, неоднократный призёр и чемпион России в плавании на открытой воде Кирилл Абросимов впервые после полуторамесячного перерыва потренировался в водоёме на открытом воздухе.

«Спустя полтора месяца плавания на резине в пятиметровом бассейне, я наконец-то сделал полноценную тренировку на открытой воде. Кайф от каждого гребка, от продвижения вперёд, от ощущения быть в воде и нормально тренироваться», — написал Абросимов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Кирилла Абросимова в «Инстаграме».

В Центральной России, где проживает Абросимов, установилась тёплая погода. «Как водичка?» — спросили спортсмена в комментариях. «По ощущениям 16-17 градусов», — ответил Кирилл.