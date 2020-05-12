Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова привела 10 интересных фактов о плавании

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр привела интересные факты о плавании.
«Алла Шишкина не даёт расслабиться, поэтому ловите 10 интересных фактов о плавании:
1. Пловцы теряют столько же пота в бассейне, сколько любой другой спортсмен теряет на земле. (Хорошо, что хлорки в бассейне достаточно.)
2. Пловцы бреют всё тело, так как это улучшает ощущения в воде. Бритое тело, особенно насухо, помогает сбросить доли секунды. (Больно, неприятно, но эффективно.)
3. Олимпийский чемпион Марк Спитц был знаменит в том числе своими густыми усами. Как-то он пошутил, что они улучшают чувство воды. На следующий старт все советские спортсмены приехали с усами. (С чувством юмора у меня вроде нет проблем, осталось отрастить усы.)
4. Одну из опаснейших и длинных рек Амазонка (5268 км) покорил Марион Стрел за 66 дней, при этом отдыхав лишь по пять часов в сутки. (Вау, это вызывает уважениа, но я бы туда ни ногой.)
5. Первые плавательные очки были сделаны из панцирей черепах. (Такого я точно не могла представить.)
6. Самым древним и жиросжигающим стилем плавания является брасс. (Хм, насчёт жиросжигания… что-то я это не особо замечала хаха.)
7. В воде человек ощущает себя на 90% легче. (Видимо, поэтому я всё ещё плаваю в свои «надцать» лет.)
8. Олимпийский бассейн содержит около 1 млн 900 тыс. литров воды. (Никогда даже не задумывалась об этом.)
9. Название «бикини» появилось после испытания ядерного оружия, так как создатель купальника считал, что это должно произвести эффект в виде атомной бомбы. (В этом что-то есть...)
10. Ежедневные занятия плаванием повышают либидо. (Так что занимайтесь плаванием, друзья!)», — написала Ефимова в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» россиянки.
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