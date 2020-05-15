Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гимнастка Спиридонова потренировалась с собакой

Гимнастка Спиридонова потренировалась с собакой
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Дарья Спиридонова опубликовала в своём «инстаграме» новое видео. Спортсменка показала, как тренируется в домашних условиях. Во время тренировки в дело вмешается собака Спиридоновой.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

21-летняя Спиридонова является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье. Также она становилась чемпионкой мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром чемпионата Европы и двукратным бронзовым призёром континентального первенства.

В настоящее время в мире все соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса. Во всём мире коронавирусом заразились уже более 4,5 млн человек.

«А ваш ушастик любит пиццу?» Гимнастка Спиридонова опубликовала милое фото со щенком
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020