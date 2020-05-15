Гимнастка Спиридонова потренировалась с собакой

Российская гимнастка Дарья Спиридонова опубликовала в своём «инстаграме» новое видео. Спортсменка показала, как тренируется в домашних условиях. Во время тренировки в дело вмешается собака Спиридоновой.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

21-летняя Спиридонова является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье. Также она становилась чемпионкой мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром чемпионата Европы и двукратным бронзовым призёром континентального первенства.

В настоящее время в мире все соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса. Во всём мире коронавирусом заразились уже более 4,5 млн человек.