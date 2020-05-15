Гимнастка Спиридонова потренировалась с собакой
Российская гимнастка Дарья Спиридонова опубликовала в своём «инстаграме» новое видео. Спортсменка показала, как тренируется в домашних условиях. Во время тренировки в дело вмешается собака Спиридоновой.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
21-летняя Спиридонова является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье. Также она становилась чемпионкой мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром чемпионата Европы и двукратным бронзовым призёром континентального первенства.
В настоящее время в мире все соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса. Во всём мире коронавирусом заразились уже более 4,5 млн человек.
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