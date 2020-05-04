«А ваш ушастик любит пиццу?» Гимнастка Спиридонова опубликовала милое фото со щенком

Российская гимнастка Дарья Спиридонова опубликовала в своём «инстаграме» милую фотографию со щенком Рокки.
«А ваш ушастик любит пиццу? Хозяева своих любимчиков, расскажите, пожалуйста, как вы совмещаете свою жизнь с собакой? Мы пока очень маленькие, кушаем корм, только размоченный, четыре раза в день. Гулять можно уже через месяц. Начала дрессировать, уже умеем команды: „сидеть“, „дай лапу“, „нельзя“, „ко мне“, — написала Спиридонова.
Посмотреть фотографии можно в "инстаграме" Дарьи Спиридоновой.
21-летняя Спиридонова является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье. Также она становилась чемпионкой мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром чемпионата Европы и двукратным бронзовым призёром континентального первенства.
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