Синхронистка Шишкина поделилась секретом гармонии в семье на самоизоляции

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, в чём секрет гармонии в семье на самоизоляции.



Семья на изоляции. Рай или Ад? Сколько времени вместе вы можете провести в быту в сложившихся обстоятельствах с одним человеком? Вы срываетесь, подстраиваетесь или можете отпустить ситуацию?

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Вот уже 32 дня, 785 часов, 46 346 минут мы с мужем сидим в 4 стенах небольшой квартиры в 38 кв. м. Нам ещё повезло, что есть балкон, на который мы выходим «гулять».

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Такое количество времени вместе очень непривычно. Ведь обычно я подолгу на сборах и приезжаю домой раз в 5 дней, а Витя работает с утра и до вечера ежедневно, кроме выходных. Честно признаюсь, что у меня даже не было в мыслях, что мы будем друг друга бесить или как-то напрягать. Но! Статистика разводов и опыт знакомых заставляют задуматься на этот счёт и проанализировать наши отношения.

В чём секрет гармонии на изоляции? Мы 10 лет вместе и за это время прошли очень многое. Что называется, и в горе, и в радости. Когда я делала перерыв в карьере, мы жили обычной жизнью в течение 1,5 лет. Так что притёрлись.

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Умение слушать и слышать своего партнёра. Разговаривать, обсуждать разные, если не любые, темы. Интересоваться внутренним состоянием человека, его мыслями и чувствами. В нужный момент обнять и принести чашечку горячего какао.

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Давать человеку личное пространство и время (даже в маленьком помещении). Я знаю, когда Витю лучше не трогать, а дать спокойно поработать или поиграть в «соньку», а он знает, что не стоит обижаться на мой краткосрочный̆ бес (по поводу и без), я быстро успокоюсь и извинюсь.

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Наша самая большая проблема сейчас в том, что мы не можем встретиться с родными и друзьями за одним шумным столом, а так уже хочется всех обнять.

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В заключение хотелось бы написать, что, выбирая спутника жизни, я действовала по принципу 7 раз отмерь — один отрежь. Чтобы на самоизоляции с ужасом не обнаружить, что вы совершенно не знаете своего мужа/жену, постарайтесь начать изучать избранника ещё до свадьбы», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».