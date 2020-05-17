Екатерина Лагно выиграла шахматный турнир памяти Стейница среди женщин

Российская шахматистка Екатерина Лагно одержала победу в женских соревнованиях на онлайн-турнире по блицу памяти первого чемпиона мира Вильгельма Стейница.
Сегодня, 17 мая, состоялись заключительные шесть туров. Лагно одержала три победы, дважды сыграла вничью и один раз проиграла. По итогам 18 туров Екатерина сумела набрать 12 очков из 18 возможных, столько же в свой актив записала китаянка Лэй Тинцзе. Победитель турнира определился в армагеддоне, где Лагно чёрными фигурами сумела обыграть китаянку.
Третье место заняла представительница Казахстана Жансая Абдумалик, набравшая 11,5 очка, россиянка Александра Костенюк стала четвёртой. В её активе 10,5 балла.
В мужском турнире выступают три россиянина: Даниил Дубов, Пётр Свидлер и Александр Грищук.
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