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Дарья Клишина рассказала о предпочтениях в одежде

Дарья Клишина рассказала о предпочтениях в одежде
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская прыгунья в длину серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о предпочтениях в одежде.

«Немного о предпочтениях в одежде. Джинсы — очень востребованная вещь в моём гардеробе. ⠀

Они «прошли» долгий путь с момента первой продажи до сегодняшних дней и стали одним из самых популярных и привычных элементов гардероба каждого современного человека. А мой родной город Тверь (в середине 80-х – Калинин) был «джинсовой столицей» СССР, там были сшиты первые советские фабричные джинсы.

Часто ношу джинсы и отлично сочетаю их как с кедами, так и туфлями», — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Клишиной в «инстаграме».

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