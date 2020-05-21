«Ваши победы служат примером для молодых пловцов». Путин поздравил Сальникова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летним юбилеем главу Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова.



«Уважаемый Владимир Валерьевич! Рад поздравить вас с 60-летием. Ваша насыщенная спортивная биография — летопись ярких, красивых, убедительных побед на Олимпийских играх, других авторитетных международных соревнованиях.



Вошедшие в историю мирового спорта, они и сегодня вызывают искреннее восхищение, служат достойным примером для молодых пловцов, для всех, кто стремится к новым достижениям и высоким результатам.



Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно, успехов на посту президента Всероссийской федерации плавания», — сообщается в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента России.

Сальников намерен переизбраться на пост президента Всероссийской федерации плавания