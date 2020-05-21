Чемпионат Европы — 2021 по плаванию на короткой воде в Казани перенесён на ноябрь

Континентальное первенство Европы по плаванию на короткой воде, которое должно пройти в Казани, перенесено на ноябрь 2021 года. Соревнования пройдут с 2 по 7 ноября, сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN).



Причиной такого решения LEN является перенос на декабрь следующего года чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ), который не состоится в текущем году из-за пандемии коронавируса.



Президент LEN Паоло Барелли выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову, министру спорта Татарстана Владимиру Леонову и президенту Всероссийской федерации плавания Владимиру Сальникову за оперативное решение вопроса переноса турнира.



Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. В общей сложности в мире зафиксировано более 5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 329 тыс. человек умерли.