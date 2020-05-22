Ефимова: не жалею, что осталась в США на время пандемии, но первым делом полечу в Россию

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, как проходит время на самоизоляции.



«Конечно, боюсь вируса, принимаю все меры. Только сейчас, спустя два месяца, мы начали немножко выезжать в магазин. Изоляция? Это было несложно, потому что я из тех, кому и дома хорошо. Было тяжело без тренировок, особенно когда ещё не отменили чемпионат России.



Оказалась перед выбором: приезжать в Россию или остаться. Боялась перелётов, ведь можно что-то подхватить, а учитывая то, что мой папа уже в возрасте, решила остаться в Америке.



Не жалею о своем решении — здесь нет таких жёстких правил, как в России. Мы можем выходить куда угодно, хоть всё и закрыто. Здесь я смогла найти и снять дом с бассейном, в котором можно тренироваться. В России я бы вряд ли сумела это сделать. К тому же, если у тебя есть яхта, ты можешь легко выбираться в океан. У меня яхты нет, но есть знакомые с яхтой.



Живу сейчас на то, что долго-долго копила, зарабатывала на спортивных мероприятиях. Сейчас моя зарплата не может покрыть мои расходы, поэтому живу на это.



Что сделаю, когда пандемия закончится? Первым делом, когда всё это закончится, полечу домой, в Россию», — сказала Ефимова в эфире передачи «Верю-не-Верю» на канале «поД Дых» в YouTube.

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