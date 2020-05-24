Анна Вяхирева: не удивилась, когда по телевидению меня назвали волейболисткой
Гандболистка сборной России и ЖГК «Ростов-Дон» Анна Вяхирева посетовала на недостаточный уровень популярности своего вида спорта.
«Не удивилась оговорке, когда по телевидению меня назвали волейболисткой — ничего нового, окей. Понимаю, на каком уровне популярности находится наш вид спорта. Когда мы ездим на медосмотр в Москву, у меня на карточке написано, что я баскетболистка. Бывает дико обидно, что гандбол не очень популярен.
Не знаю, возможно ли сделать что-то подобное для гандбола, как сделали, например, в Америке для баскетбола, когда создали НБА. Это болезненный вопрос. Хочется, чтобы всё было по-другому", — рассказала Вяхирева во время прямого эфира в официальном "инстаграме" ЖГК «Ростов-Дон».
Вяхирева признана лучшей гандболисткой мира по версии Handball Planet
- 24 мая 2020
-
15:07
-
14:23
-
13:57
-
12:55
-
12:39
-
11:07
-
04:50
-
01:26
- 23 мая 2020
-
23:18
-
22:49
-
17:58
-
16:00
-
14:24
-
13:23
-
13:12
-
12:18
-
11:29
-
11:00
-
10:40
-
09:48
-
09:47
-
00:26
-
00:00
- 22 мая 2020
-
23:18
-
18:57
-
18:06
-
17:51
-
16:32
-
16:26
-
16:02
-
15:20
-
15:01
-
14:06
-
14:01
-
11:38
Партнерский контент