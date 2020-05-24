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Анна Вяхирева: не удивилась, когда по телевидению меня назвали волейболисткой

Анна Вяхирева: не удивилась, когда по телевидению меня назвали волейболисткой
Другие / Гандбол 0

Гандболистка сборной России и ЖГК «Ростов-Дон» Анна Вяхирева посетовала на недостаточный уровень популярности своего вида спорта.

«Не удивилась оговорке, когда по телевидению меня назвали волейболисткой — ничего нового, окей. Понимаю, на каком уровне популярности находится наш вид спорта. Когда мы ездим на медосмотр в Москву, у меня на карточке написано, что я баскетболистка. Бывает дико обидно, что гандбол не очень популярен.

Не знаю, возможно ли сделать что-то подобное для гандбола, как сделали, например, в Америке для баскетбола, когда создали НБА. Это болезненный вопрос. Хочется, чтобы всё было по-другому", — рассказала Вяхирева во время прямого эфира в официальном "инстаграме" ЖГК «Ростов-Дон».

Вяхирева признана лучшей гандболисткой мира по версии Handball Planet
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