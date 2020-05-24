Александра Солдатова опубликовала фото в ковбойских сапогах и шляпе

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото и видео с занятий по верховой езде.

Солдатова надела шляпу и ковбойские сапоги, выгодно подчёркивающие длину её ног.

«Какой же чудесный день был», — написала Солдатова в «Инстаграме».

Фотографии и видео можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «инстаграме».

21-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019). В настоящее время она, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса.