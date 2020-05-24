Солдатова обратилась к испанским болельщикам, выложив видео нежного показательного номера

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова обратилась к поклонникам из Испании, по которым очень скучает, находясь на самоизоляции.
«Мои фанаты, моя команда, моя семья… Я так по вам скучаю! Надеюсь, вы не грустите и у вас всё хорошо! Держитесь, осталось уже недолго. Люблю вас, ваша Soldy.
Жду ваши «сердечки», чтобы знать, что мы одна семья», — написала Солдатова по-испански на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «инстаграме».
21-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019). В настоящее время она, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса.
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