Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Солдатова обратилась к испанским болельщикам, выложив видео нежного показательного номера

Солдатова обратилась к испанским болельщикам, выложив видео нежного показательного номера
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова обратилась к поклонникам из Испании, по которым очень скучает, находясь на самоизоляции.

«Мои фанаты, моя команда, моя семья… Я так по вам скучаю! Надеюсь, вы не грустите и у вас всё хорошо! Держитесь, осталось уже недолго. Люблю вас, ваша Soldy.

Жду ваши «сердечки», чтобы знать, что мы одна семья», — написала Солдатова по-испански на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «инстаграме».

21-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019). В настоящее время она, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса.

«Русалка на пляже». Красивые фото Солдатовой в купальнике впечатлили подписчиков
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020