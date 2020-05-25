В России за сутки коронавирусом заразилось 8946 человек, отмечено 92 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8946 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 353 427 человек, из которых выздоровело 118 798. Зафиксировано ещё 92 летальных исхода. За всё время скончалось 3633 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2560

Московская область — 831

Санкт-Петербург — 374

Свердловская область — 279

Нижегородская область — 229

Ростовская область — 158

Астраханская область — 153

Красноярский край — 145

Архангельская область — 126

Иркутская область — 116

Тульская область — 111

Республика Дагестан — 110

Калужская область — 108

Брянская область — 106

Ярославская область — 101

Саратовская область — 98

Ульяновская область — 98

Чувашская Республика — 97

Самарская область — 97

Пензенская область — 94

Краснодарский край — 90

Белгородская область — 89

Волгоградская область — 89

Республика Башкортостан — 89

Новосибирская область — 89

Рязанская область — 87

Ханты-Мансийский АО — 85

Кабардино-Балкарская Республика — 83

Смоленская область — 82

Алтайский край — 81

Республика Саха (Якутия) — 81

Ставропольский край — 79

Республика Тыва — 78

Курская область — 74

Тамбовская область — 72

Новгородская область — 70

Владимирская область — 69

Республика Бурятия — 66

Хабаровский край — 65

Кировская область — 64

Липецкая область — 63

Республика Татарстан — 62

Республика Северная Осетия — 60

Орловская область — 59

Омская область — 59

Забайкальский край — 59

Ленинградская область — 58

Воронежская область — 55

Тверская область — 53

Приморский край — 49

Республика Ингушетия — 45

Челябинская область — 45

Оренбургская область — 44

Калининградская область — 43

Пермский край — 43

Республика Марий Эл — 39

Ямало-Ненецкий АО — 38

Тюменская область — 37

Ивановская область — 36

Мурманская область — 36

Республика Мордовия — 34

Камчатский край — 31

Амурская область — 30

Томская область — 29

Псковская область — 26

Карачаево-Черкесская Республика — 26

Республика Адыгея — 25

Республика Калмыкия — 24

Республика Хакасия — 24

Вологодская область — 22

Чеченская Республика — 22

Удмуртская Республика — 19

Республика Карелия — 16

Республика Крым — 14

Костромская область — 13

Кемеровская область — 12

Республика Алтай — 7

Республика Коми — 6

Курганская область — 4

Чукотский АО — 2

Севастополь — 2

Сахалинская область — 1

Еврейская АО — 1.