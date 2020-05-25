Игрока НФЛ арестовали после проигрыша в покер. Он угрожал «всех убить»

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (американский футбол) «Вашингтон Редскинс» Коди Латимер арестован после игры в покер в доме друга в Колорадо, сообщает PokerExperts со ссылкой на ESPN.

Латимер играл в покер с друзьями, но в ходе игры между ним и ещё одним участником произошёл конфликт. Спортсмен резко отреагировал на поражение и принялся угрожать сопернику. Хозяин дома прекратил игру и выгнал всех, однако вскоре Латимер вернулся с урожием, угрожая «всех убить».

Он выстрелил, но никто не пострадал, однако хозяин дома получил удар рукояткой пистолета по голове. На шум отреагировали соседи, вызвавшие полицию. Латимера арестовали, но позднее выпустили под залог в $ 25 тыс. Заседание суда предварительно намечено на 24 июля.