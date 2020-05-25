Американский гроссмейстер Хикару Накамура стал первым полуфиналистом онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Во втором четвертьфинальном матче Накамура победил Левона Ароняна из Армении со счётом 3:1. Матч на турнире состоит из четырёх партий: в первой и последней сильнее был американский шахматист, две другие завершились вничью. Первый четвертьфинал остался за Накамурой, и он вышел в полуфинал.
В другом матче дня китайский шахматист Дин Лижэнь обыграл соотечественника, Юй Янъи (2,5:1,5). В этом противостоянии для выявления сильнейшего потребуется третий матч, который пройдёт 27 мая.
Во вторник, 26 мая, состоятся ответные матчи в других четвертьфинальных парах: Даниил Дубов — Сергей Карякин (оба — Россия) и Магнус Карлсен (Норвегия) — Уэсли Со (США).
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