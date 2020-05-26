В России вновь побит рекорд суточной смертности от коронавируса

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8915 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 362 342 человека, из которых выздоровело 131 129. Зафиксировано ещё 174 летальных исхода — это максимальный показатель за всё время наблюдений. За всё время скончалось 3807 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 2830
Московская область — 817
Санкт-Петербург — 363
Нижегородская область — 228
Свердловская область — 207
Ростовская область — 203
Архангельская область — 169
Красноярский край — 148
Иркутская область — 112
Калужская область — 105
Тульская область — 105
Брянская область — 99
Ярославская область — 94
Ханты-Мансийский АО — 94
Ульяновская область — 92
Новгородская область — 89
Республика Дагестан — 89
Краснодарский край — 89
Пензенская область — 89
Кабардино-Балкарская Республика — 88
Волгоградская область — 88
Республика Саха (Якутия) — 88
Самарская область — 87
Новосибирская область — 87
Рязанская область — 85
Чувашская Республика — 85
Смоленская область — 84
Республика Башкортостан — 79
Алтайский край — 79
Белгородская область — 76
Орловская область — 75
Тамбовская область — 75
Ставропольский край — 75
Липецкая область — 68
Курская область — 67
Саратовская область — 65
Воронежская область — 63
Республика Татарстан — 63
Забайкальский край — 62
Хабаровский край — 62
Ямало-Ненецкий АО — 59
Ленинградская область — 58
Владимирская область — 57
Республика Северная Осетия — 57
Астраханская область — 57
Оренбургская область — 54
Республика Тыва — 54
Омская область — 53
Калининградская область — 50
Кировская область — 47
Мурманская область — 45
Республика Бурятия — 45
Республика Ингушетия — 43
Тюменская область — 42
Республика Марий Эл — 41
Пермский край — 41
Приморский край — 40
Республика Мордовия — 38
Ивановская область — 37
Челябинская область — 36
Вологодская область — 34
Карачаево-Черкесская Республика — 31
Томская область — 28
Республика Адыгея — 25
Республика Хакасия — 23
Костромская область — 21
Чеченская Республика — 21
Удмуртская Республика — 20
Камчатский край — 20
Псковская область — 16
Амурская область — 16
Тверская область — 15
Республика Карелия — 15
Кемеровская область — 13
Республика Коми — 9
Курганская область — 6
Республика Крым — 6
Сахалинская область — 5
Еврейская АО — 5
Магаданская область — 4
Ненецкий АО — 2
Республика Алтай — 2
Севастополь — 1.
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