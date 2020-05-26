В России вновь побит рекорд суточной смертности от коронавируса

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8915 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 362 342 человека, из которых выздоровело 131 129. Зафиксировано ещё 174 летальных исхода — это максимальный показатель за всё время наблюдений. За всё время скончалось 3807 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2830

Московская область — 817

Санкт-Петербург — 363

Нижегородская область — 228

Свердловская область — 207

Ростовская область — 203

Архангельская область — 169

Красноярский край — 148

Иркутская область — 112

Калужская область — 105

Тульская область — 105

Брянская область — 99

Ярославская область — 94

Ханты-Мансийский АО — 94

Ульяновская область — 92

Новгородская область — 89

Республика Дагестан — 89

Краснодарский край — 89

Пензенская область — 89

Кабардино-Балкарская Республика — 88

Волгоградская область — 88

Республика Саха (Якутия) — 88

Самарская область — 87

Новосибирская область — 87

Рязанская область — 85

Чувашская Республика — 85

Смоленская область — 84

Республика Башкортостан — 79

Алтайский край — 79

Белгородская область — 76

Орловская область — 75

Тамбовская область — 75

Ставропольский край — 75

Липецкая область — 68

Курская область — 67

Саратовская область — 65

Воронежская область — 63

Республика Татарстан — 63

Забайкальский край — 62

Хабаровский край — 62

Ямало-Ненецкий АО — 59

Ленинградская область — 58

Владимирская область — 57

Республика Северная Осетия — 57

Астраханская область — 57

Оренбургская область — 54

Республика Тыва — 54

Омская область — 53

Калининградская область — 50

Кировская область — 47

Мурманская область — 45

Республика Бурятия — 45

Республика Ингушетия — 43

Тюменская область — 42

Республика Марий Эл — 41

Пермский край — 41

Приморский край — 40

Республика Мордовия — 38

Ивановская область — 37

Челябинская область — 36

Вологодская область — 34

Карачаево-Черкесская Республика — 31

Томская область — 28

Республика Адыгея — 25

Республика Хакасия — 23

Костромская область — 21

Чеченская Республика — 21

Удмуртская Республика — 20

Камчатский край — 20

Псковская область — 16

Амурская область — 16

Тверская область — 15

Республика Карелия — 15

Кемеровская область — 13

Республика Коми — 9

Курганская область — 6

Республика Крым — 6

Сахалинская область — 5

Еврейская АО — 5

Магаданская область — 4

Ненецкий АО — 2

Республика Алтай — 2

Севастополь — 1.