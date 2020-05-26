Чемпионат России по мини-футболу возобновится 1 августа со стадии плей-офф

Сегодня, 26 мая, состоялось совещание Ассоциации мини-футбола России с руководителями клубов Суперлиги чемпионата России. На совещании обсуждался вопрос возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

На совещании было принято решение возобновить чемпионат 1 августа, сообщает пресс-служба АМФР. Клубы единогласно приняли решение возобновить сезон со стадии плей-офф. Регулярный чемпионат доигран не будет.

Одной из причин принятия такого формата стало снятие грозненского «Беркута». Клуб из Чеченской Республики отказался доигрывать сезон из-за экономических обстоятельств.

При этом плей-офф будет проходить в полном объёме. То есть каждая серия будет играться до трёх побед.

Также было принято решение начать следующий сезон как можно быстрее, так как клубы выступили за максимальное сокращение интервала между сезонами. Начало нового розыгрыша чемпионата России запланировано на первую половину сентября.