Дубов обыграл Лижэня в первом матче полуфинальной встречи онлайн-турнира по рапиду

Российский гроссмейстер Даниил Дубов с победы стартовал в полуфинале онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Со счётом 2,5:1,5 он обыграл представителя Китая Дин Лижэня.



В параллельном полуфинале встречались датчанин Магнус Карлсен и Хикару Накамура из США. Действующий чемпион мира одержал уверенную победу со счётом 3:0. До этого он победил американца в финале другого онлайн-турнира — Magnus Carlsen Invitational.



Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $ 150 тыс. — второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал Магнус. Общий призовой фонд тура, организованного чемпионом мира в условиях пандемии, составляет $ 1 млн. Тур состоит из четырёх турниров и Гранд-финала.