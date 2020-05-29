В России опять побит рекорд суточной смертности от коронавируса: 232 человека

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8572 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 387 623 человека, из которых выздоровело 159 257. Зафиксировано ещё 232 летальных исхода — это максимальный показатель за всё время наблюдений, предыдущий рекорд — 174. За всё время скончалось 8264 человека.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 2 332
Московская область — 773
Санкт-Петербург — 369
Нижегородская область — 281
Свердловская область — 230
Ростовская область — 141
Челябинская область — 141
Красноярский край — 138
Волгоградская область — 133
Республика Дагестан — 125
Тульская область — 112
Брянская область — 110
Ханты-Мансийский АО — 105
Воронежская область — 104
Новосибирская область — 103
Архангельская область — 101
Саратовская область — 94
Калужская область — 91
Смоленская область — 91
Пензенская область — 89
Ярославская область — 84
Республика Башкортостан — 84
Чувашская Республика — 83
Ставропольский край — 82
Республика Саха (Якутия) — 82
Белгородская область — 81
Кабардино-Балкарская Республика — 81
Краснодарский край — 80
Рязанская область — 75
Ульяновская область — 75
Алтайский край — 75
Тамбовская область — 73
Новгородская область — 73
Липецкая область — 70
Хабаровский край — 69
Ивановская область — 68
Республика Тыва — 66
Орловская область — 65
Курская область — 64
Мурманская область — 60
Иркутская область — 60
Владимирская область — 59
Приморский край — 57
Карачаево-Черкесская Республика — 56
Кировская область — 56
Оренбургская область — 54
Ленинградская область — 53
Республика Татарстан — 53
Псковская область — 52
Республика Северная Осетия — 51
Самарская область — 48
Пермский край — 47
Республика Бурятия — 47
Республика Марий Эл — 46
Республика Ингушетия — 45
Республика Мордовия — 44
Омская область — 42
Тверская область — 41
Астраханская область — 40
Костромская область — 35
Камчатский край — 34
Калининградская область — 33
Республика Хакасия — 32
Ямало-Ненецкий АО — 31
Забайкальский край — 28
Амурская область — 28
Вологодская область — 27
Республика Калмыкия — 26
Республика Коми — 24
Томская область — 23
Удмуртская Республика — 22
Кемеровская область — 20
Чеченская Республика — 18
Тюменская область — 18
Сахалинская область — 14
Республика Карелия — 11
Республика Адыгея — 11
Магаданская область — 8
Еврейская АО — 7
Чукотский АО — 7
Республика Крым — 6
Курганская область — 3
Ненецкий АО — 1
Республика Алтай — 1.
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