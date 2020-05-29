В России опять побит рекорд суточной смертности от коронавируса: 232 человека

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8572 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 387 623 человека, из которых выздоровело 159 257. Зафиксировано ещё 232 летальных исхода — это максимальный показатель за всё время наблюдений, предыдущий рекорд — 174. За всё время скончалось 8264 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2 332

Московская область — 773

Санкт-Петербург — 369

Нижегородская область — 281

Свердловская область — 230

Ростовская область — 141

Челябинская область — 141

Красноярский край — 138

Волгоградская область — 133

Республика Дагестан — 125

Тульская область — 112

Брянская область — 110

Ханты-Мансийский АО — 105

Воронежская область — 104

Новосибирская область — 103

Архангельская область — 101

Саратовская область — 94

Калужская область — 91

Смоленская область — 91

Пензенская область — 89

Ярославская область — 84

Республика Башкортостан — 84

Чувашская Республика — 83

Ставропольский край — 82

Республика Саха (Якутия) — 82

Белгородская область — 81

Кабардино-Балкарская Республика — 81

Краснодарский край — 80

Рязанская область — 75

Ульяновская область — 75

Алтайский край — 75

Тамбовская область — 73

Новгородская область — 73

Липецкая область — 70

Хабаровский край — 69

Ивановская область — 68

Республика Тыва — 66

Орловская область — 65

Курская область — 64

Мурманская область — 60

Иркутская область — 60

Владимирская область — 59

Приморский край — 57

Карачаево-Черкесская Республика — 56

Кировская область — 56

Оренбургская область — 54

Ленинградская область — 53

Республика Татарстан — 53

Псковская область — 52

Республика Северная Осетия — 51

Самарская область — 48

Пермский край — 47

Республика Бурятия — 47

Республика Марий Эл — 46

Республика Ингушетия — 45

Республика Мордовия — 44

Омская область — 42

Тверская область — 41

Астраханская область — 40

Костромская область — 35

Камчатский край — 34

Калининградская область — 33

Республика Хакасия — 32

Ямало-Ненецкий АО — 31

Забайкальский край — 28

Амурская область — 28

Вологодская область — 27

Республика Калмыкия — 26

Республика Коми — 24

Томская область — 23

Удмуртская Республика — 22

Кемеровская область — 20

Чеченская Республика — 18

Тюменская область — 18

Сахалинская область — 14

Республика Карелия — 11

Республика Адыгея — 11

Магаданская область — 8

Еврейская АО — 7

Чукотский АО — 7

Республика Крым — 6

Курганская область — 3

Ненецкий АО — 1

Республика Алтай — 1.